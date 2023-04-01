جاهزية ثنائى الزمالك عبد الغني ودونجا لمواجهة المصري فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات فريق الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية الثنائي البدنية والفنية عقب تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تسببت في غيابهما عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مواجهة المريخ السوداني الأخيرة، فقرة خططية خاصة، وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب الخططية الخاصة استعدادا للمباراة المقبلة، والتركيز على خطة اللعب.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها التركيز على الأمور التي تم التدريب عليها استعدادا للمباريات المقبلة.