شكرا لقرائتكم خبر عن "منشطات ودقائق مرعبة فى الطائرة".. كذبة أبريل تثير الرعب بين مشاهير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواقف ترتبط بالأول من أبريل الذى يحتفى به كل عام بأنه يوم للكذب الأبيض، على سبيل الدعابة، لكنه فى عالم الساحرة المستديرة قد يسبب أزمات لا يمكن قياس عواقبها.

العديد من الكواليس يخبئها نجوم الساحرة المستديرة عن هذا اليوم تحدثوا عنها عبر ”الخليج 365” ليكشفوا عن ما سببته "كذبة أبريل" لنجوم كرة القدم من أزمات .

استبعاد منتخب مصر من تصفيات أمم أفريقيا

فى مثل هذا اليوم من عام 2016، نشرت وسائل الإعلام النيجيرية تقريرًا تتحدثت فيه عن استبعاد المنتخب المصرى من سباق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، بسبب سقوط الثنائى محمد صلاح المحترف فى روما الإيطالى ومحمد الننى فى أرسنال الإنجليزى باختبار للمنشطات خضع له الثنائى.

وكان المنتخب الوطنى قد تغلب على نيجيريا بهدف دون مقابل سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ليضع منتخب الفراعنة فى ذلك الوقت قدمًا فى المونديال الأفريقى.

وكتب موقع "naij"، "صدمة.. الكاف يمنح نيجيريا تذكرة التأهل لكأس الأمم الأفريقية بعد استبعاد مصر.. بعد سقوط محمد صلاح والننى فى اختبار للمنشطات".

واختتم الموقع فى نهاية تقريره قائلاً "Happy April 1st"، فى إشارة إلى "كذبة أبريل"، وكان منتخب مصر يتصدر فى ذلك الوقت جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق خمس نقاط على نيجيريا "الوصيف".

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق، عن أكثر كذبة مخيفة تعرض لها بسبب شهر أبريل عندما كان لاعباً بين صفوف القلعة البيضاء.

"الطيارة هتقع بس ما تخافوش"

وقال جمال عبد الحميد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "كنا مسافرين لخوض إحدى المباريات بدورى أبطال أفريقيا مع نادى الزمالك على متن طائرة هليكوبتر، وفوجئنا بعد الإقلاع بمضيف الطيران يخبرنا بأن الطائرة تعرضت للسقوط من قبل وقاموا بإصلاحها لكن دون وجود المهندس، وأخبر اللاعبون "ما تخافوش لو اتعرضتم لاهتزاز حتى لو الطيارة وقعت مش هنتأذى".

وأضاف عبد الحميد، "حالة من الرعب سيطرت علينا داخل الطائرة، وبدأنا نبحث عن قائد الطائرة الذى أخبرنا فيما بعد أنها كذبة أبريل، وأن الطائرة سليمة ولا توجد بها أى أعطال".

تعرض شادى محمد قائد النادى الأهلى المعتزل لموقف طريف بخصوص كذبة أبريل، حيث ورط أحمد شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء السابق، قائد الأهلى فى أزمة مع مانويل جوزيه مدرب الفريق الأحمر آنذاك.

"شادى محمد فى الدورى الإنجليزى"

وقال شادى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أحمد شوبير تحدث معى قبل إحدى المباريات المهمة للأهلى فى الدورى، وأخبرنى أنه سيقوم بإدخالى على الهواء فى برنامجه بعد دقائق للمشاركة فى كذبة أبريل دون أن يمنحه الفرصة للتفكير".

وبالفعل قام شوبير ببث إشاعة أن شادى محمد سيرحل عن الأهلى خلال ساعات إلى الدورى الإنجليزى، ليقوم اللاعب بالمداخلة، مؤكداً الشائعة المزعومة قائلاً، "أيوة أنا وافقت على عرض فى الدورى الإنجليزى، حققت طموحاتى مع الأهلى وعايز أؤمن مستقبلى، ليقوم شوبير فى نهاية الحلقة بتأكيد أن هذا الكلام كان مشاركة فى كذبة أبريل".

وفى صباح اليوم التالى وبعد نفى الخبر خلال مران الفريق قام مانويل جوزيه بتعنيف شادى محمد على المشاركة فى هذا الأمر، خاصة أنه قبل مباراة مهمة للفريق.

قرود عبد الشافى تثير رعب اللاعبين فى المعسكر

تحدث حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر عن مقالب كذبة أبريل التى تعرض لها، وقال طلبة فى تصريحات خاصة، "فى أحد المعسكرات الأفريقية للمنتخب الوطنى، تسبب محمد عبد الشافى فى حالة من الرعب للاعبين، حيث قام بالاستحواذ على مفتاح غرفة إبراهيم صلاح ليقوم بوضع الموز والتفاح على سرير زميله، ويدخل مجموعة من القرود إلى الغرفة، ليفاجأ إبراهيم صلاح بالمشهد فور دخول غرفته وسط حالة من الهلع والضحك بين اللاعبين".