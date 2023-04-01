شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للأساسيين فى الزمالك خوفًا من الإجهاد قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة المريخ السوداني بالأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدت هذه المجموعة فقرة تدريبات خاصة باستخدام أدوات التأهيل داخل الملعب بجانب الركض الخفيف لعدة دقائق، اعقبها خوض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء فقرة التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفا من تعرضهم للإجهاد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.