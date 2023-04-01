شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. هاكان شوكر يسجل أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الأرقام المميزة، حيث تشهد مباريات كأس العالم الكثير من الأحداث النادرة والغريبة، والتى تحدث لأول مرة، أو يتم خلال المباريات فى المونديال أرقام جديدة، ومن بين هذه الأرقام أسرع هدف تم إحرازه فى تاريخ كؤوس العالم، والذى كان فى مونديال 2002 لتحديد المركز الثالث.