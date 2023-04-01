شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023 بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ونجح مانشستر سيتي في تحويل تأخره بهدف إلى فوزٍ عريض على ليفربول بنتيجة 4-1، ليواصل مطاردته لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم محمد صلاح بهدف في الدقيقة 17، لكن سرعان ما نجح سيتي في التعديل عبر جوليان ألفاريز، ثم أحرز 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق كيفين دي بروين وإلكاي جوندجان وجاك غريليتش.



وتواصل الإسباني كتيبة بيب جوارديولا قتالها للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، في ظل منافسة شرسة مع المتصدر أرسنال.



قلّص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر أرسنال، ليصبح 5 نقاط، مع مباراة أقل لحامل اللقب.



أما ليفربول، تجمد رصيده عند النقطة 42 في المركز السادس، ويبدو أنه ابتعد خطوة أخرى عن المربع الذهبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 69 نقطة

مانشستر سيتي - 64 نقطة

مانشستر يونايتد - 50 نقطة

توتنهام - 49 نقطة

نيوكاسل - 47 نقطة

ليفربول - 62 نقطة

برايتون - 42 نقطة

برينتفورد - 42 نقطة

فولهام - 39 نقطة

تشيلسي - 38 نقطة

أستون فيلا - 38 نقطة

كريستال بالاس - 27 نقطة

ولفرهامبتون - ٢٧ نقطة

ليدز - 26 نقطة

إيفرتون - 26 نقطة

نوتنجهام - 26 نقطة

ليستر سيتي - 25 نقطة

وست هام - 24 نقطة

بورنموث - 24 نقطة

ساوثهامبتون - 23 نقطة

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