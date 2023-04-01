هدف صلاح لم يشفع للريدز.. مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه ليفربول بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تقدم محمد صلاح لاعب ليفربول بالهدف الأول لفريقه ضد مانشستر سيتي فى الدقيقة 15.

وأحرز جوليان الفاريز مهاجم مانشستر سيتي هدف التعادل لفريقه أمام ليفربول فى الدقيقة 29.

أضاف كيفين دى بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الهدف الثانى فى الدقيقة 46.

أحرز جوندوجان الهدف الثالث لمان سيتي فى الدقيقة 54.

عزز جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي التقدم لفريقه بإحراز الهدف الرابع فى الدقيقة 74

وبهذا الفوز واصل مانشستر سيتي احتلال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد ليفربول فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.