صلاح يسجل.. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لقمة ليفربول والسيتي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول بالهدف الاول عن طريقه نجمه محمد صلاح في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وبهذا الهدف، يواصل محمد صلاح ممارسة هوايته في هز شباك السيتي، بعد أن أحرز في المواجهات الثلاث الأخيرة ضد مانشستر سيتي هذا الموسم، ببطولات كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي في الدور الأول وكأس الرابطة الإنجليزي.

وواصل "الفرعون المصري" تسطير التاريخ بعد أن أصبح أول لاعب بتاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات على التوالي بنفس الموسم ضد السيتيزينز، ليحقق رقما قياسيا جديدا يحسب له.

وفي الدقيقة 27، أدرك جوليان ألفاريز هدف التعادل لمانشستر سيتي بعد 10 دقائق فقط من هدف محمد صلاح، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ ليفربول مباراته أمام مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

فيما بدأ مانشستر سيتي مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: ، جون ستونز، روبن دياز، ناثان آكي، أكانجي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جوندوجان.

وسط الملعب الهجومي: كيفين دي بروين، رياض محرز، جاك جريليش.

الهجوم: جوليان ألفاريز.