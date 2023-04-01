شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يظهر فى تدريب الزمالك بعد غيابه عن مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك فتوح فى فقرات التدريبات بصورة طبيعية، بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.