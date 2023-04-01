شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية زواج.. الحب يجمع بطلة الطائرة الشاطئية بالأهلى مع المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلما تشهد الصالات الرياضية موهبة وتألق بطل وبطلة فى مختلف الألعاب، كذلك تشهد مولد قصة حب بين بعضهم البعض، ونلاحظ فى السنوات الأخيرة ارتباط العديد من اللاعبين واللاعبات ودخولهم عش الزوجية بعد تألقهم فى الرياضة التى يحققون فيها بطولات وألقاب.

حكاية زواج اليوم ترصد زواج دعاء الغباشى لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية بالنادى الأهلي والمنتخب الوطنى، وكريم مجدى مدرب اللعبة بالقلعة الحمراء.

تواصل ”الخليج 365” مع دعاء الغباشى، والتي روت فى تصريحات خاصة، تفاصيل تعرفها على زوجها كريم مجدى قائلة، "هو مدرب فى الأهلي وأنا لاعبة فى نفس النادى، كنت أعرفه من قبل، بس مفيش كلام بينا، وقت فيروس كورونا دخل كلمني على فيس بوك بيسألني على حاجة، ومن وقتها بدأ التعارف وبعد وقت قليل تقدم لى، هو كان حابب يكون كل حاجة رسمي بيننا".

وفى أغسطس عام 2020، تم إعلان عقد قران دعاء الغباشى وكريم مجدى، قبل إتمام إجراءات الزواج بينهما بعد شهرين فى حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء.