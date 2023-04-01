شكرا لقرائتكم خبر عن "صغر السن" شرط اللجنة الفنية لاختيار المدير الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الفنية المكلفة من قبل إدارة نادي الزمالك باختيار المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولي مهمة قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الشروط التى يجب توافرها في المدرب والتى اجتمع عليها جميع أفراد اللجنة.

وجاءت أبرز تلك الشروط "صغر السن"، وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون المدير الفني القادم صغير السن ولا يتعدى الـ 50 عامًا، حتى يكون لديه الطموح لتسطير التاريخ مع القلعة البيضاء.

واستقرت اللجنة علي اثنين من المدربين الأجانب المعروضين، ومن المنتظر أن يتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الايام القليلة المقبلة، حتي يتم الإعلان رسميًا عن التعاقد.

واستقرت إدارة نادي الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز الفني الأجنبي الجديد، ومن المنتظر أن يصبح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك مكونا من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى..فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.