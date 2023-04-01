شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الهلال السودانى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة صعبة مساء اليوم السبت أمام الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفاز الهلال على سانت جورج بطل إثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً، ثم فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، وتعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الأهلى بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف، ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

من جهته حث الكونغولي فلوران إيبينيجي، المدير الفني للهلال، لاعبيه على ضرورة حصد تذكرة التأهل لدور الثمانية من أنياب الأهلى، وقال فلوران للاعبيه، "أمامنا مواجهة صعبة لابد أن نقاتل فيها من أجل تحقيق الفوز، أثق فى قدر اللاعبين على إسعاد الجماهير، وسندخل مواجهة الأهلي بكل قوة، نحتاج إلى الفوز لا وبد من تحقيقه بأي ثمن".