شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي يانيك فيريرا يقترب من قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البلجيكي يانيك فيريرا الأقرب لتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن قيادة الفريق الأبيض بالتراضي.

ويضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة على الاتفاق مع يانيك فيريرا حول تدريب الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، لاسيما أنه من مواليد 1980، وتولي قيادة فريق ستاندارد لييج البلجيكي والفتح السعودى ونجح فى الفوز بكأس بلجيكا.

وكانت اللجنة الفنية المكلفة من قبل إدارة نادي الزمالك باختيار المدير الفني الأجنبي الجديد حددت الشروط التى يجب توفرها في المدرب والتي اجتمع عليها جميع أفراد اللجنة.

وجاءت أبرز تلك الشروط "صغر السن"، وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون المدير الفني القادم صغير السن ولا يتعدى الـ 50 عامًا، حتي يكون لديه الطموح لتسطير التاريخ مع القلعة البيضاء.

واستقرت إدارة نادي الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز الفني الأجنبي الجديد، ومن المنتظر أن يصبح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك مكون من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيان، مع مدير كرة مصرى.