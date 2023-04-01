7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

انطلاق المرحلة الثانية لدورة الرخصة A اليوم بمشاركة فيتوريا

تستأنف اليوم السبت الدورة الثانية من الدبلومة الافريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في انديتهم وكتابه تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

تعليمات هجومية من باتشيكو للاعبى بيراميدز قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، تعليمات هجومية خاصة للاعبي فريقه، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بعثة أهلى طرابلس الليبى تصل القاهرة اليوم لمواجهة الطلائع بالبطولة العربية

تصل بعثة أهلى طرابلس الليبى للقاهرة فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى البطولة العربية.

الزمالك يرقب عودة المصابين قبل مباراة المصرى بالدورى

يراقب الزمالك حالة اللاعبين المصابين للإطمئنان عليهم، وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.