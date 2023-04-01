شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. معتز إينو: "ستيك بالمشروم وبطاطس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون باختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع معتز إينو نجم الزمالك والأهلى السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم وسيكون عبارة عن "ستيك بالمشروم وبطاطس".

ويتناول إينو إفطار رمضان فى ليبيا نظرا لتواجده هناك لتدريب فريق الأخضر الليبى، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.