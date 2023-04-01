شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواصل تدريباته استعداداً لأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته اليومية الجاد على ملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى، استعداداً لمواجهة أهلى طرابلس الليبى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد مسماها الجديد (البطولة العربية سابقا)، ويواجه طلائع الجيش نظيره أهلى طرابلس الليبى الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن تقام مباراة الإياب 11 أبريل الجارى بملعب شهداء بنينا ببنغازى.

ويشارك فى المران جميع اللاعبين تحت إشراف عماد النحاس المدير الفنى والجهاز المعاون، ويستغل النحاس مران اليوم لوضع اللمسات النهائية على خطة وتشكيل المباراة، وتحديد دور كل لاعب في المباراة، كما يطمئن النحاس خلال المران على جاهزية جميع اللاعبين لتحديد موقفهم من مباراة الأهلى الليبى .

وكان النحاس قد عكف مع جهازه المعاون خلال اليومين الماضيين علي تجهيز جميع اللاعبين جيداً فنياً ، واهتم المدير الفنى خلال اليومين الماضيين بالشق البدنى.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية الثنائى العربى بدر ومحمد شحاته لاعبا الفريق والمنتخب الأوليمبى الذى تأهل لكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً على حساب المنتخب إلزامبى .

وعكف عماد النحاس مع جهازه المعاون خلال اليومين الماضيين على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى ، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بعد غد من أجل تحقيق نتيجه إيجابيه مريحه قبل مباراة العودة بليبيا .

يذكر أن مشاركه طلائع الجيش فى بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية سابقا) لحصوله على المركز الرابع محققاً المربع الذهبي لموسم 2021 / 2022 برصيد 56 نقطة ، متفوقا على فيوتشر الذي كان يمتلك نفس رصيد النقاط بالمواجهات المباشرة حيث فاز طلائع الجيش علي فيوتشر بهدف نظيف ذهاباً وإياباً ، ولولا اختيارات إتحاد الكرة للأندية المشاركه في دوري الأبطال الإفريقي وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي اعتمدت علي ترتيب الأندية في نهاية الدور الأول لشارك طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية ، ليشارك الطلائع في البطولة العربية ، وهي البطولة التي شارك فيها الطلائع مرتين من قبل عندما حل رايع الدورى العام موسم 2006 / 2007 ، 2007 / 2008 ، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع منذ صعوده لدورى الأضواء والشهرة .

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

على الجانب الآخر اختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً ، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر .