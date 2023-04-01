شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب لاستئناف تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بيراميدز الأربعاء المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التى حصل عليها الفريق عقب التعادل مع سيراميكا سلبياً في الدوري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 33 بعد التعادل مع سيراميكا، ليحتل المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم الجاري، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية.

وغابت الانتصارات عن فريق المقاولون العرب في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين، وذلك منذ الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.