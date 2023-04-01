شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دورة الرخصة التدريبية A المقامة حالياً فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت اللجنة الفنية باتحاد الكرة اليوم، السبت، الدورة الثانية من الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين فى أنديتهم، وكتابة تقارير وتنفيذ 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة.

ج : انطلقت فعاليات الرخصة التدريبية A قبل أسبوعين بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 25 مدربا ومدربة .

ج: يشارك في الدورة 25 مدربا ومدربة، أبرزهم على ماهر وعبد الظاهر السقا وخالد جلال وأحمد الكاس ووائل رياض شيتوس ووليد سليمان وأمير عبد العزيز وأحمد عبد المقصود وأميرة يوسف وغيرهم.

ج: توجه كل مدرب لناديه لتطبيق ما تم دراسته فى الرخصة عملياً، وتقديم تقرير عن ذلك يتم إرساله للكاف.

ج: تدخل هذه التقارير ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من اليوم السبت حتي يوم السبت 8 / 4 /2023.

ج : وافق الاتحاد الأفريقي "كاف" على مقترح تعديل الجدول ليتضمن اليوم 6 ساعات وكل دورة 8 أيام باجمالي 48 ساعة بدلا من 8 ساعات لمدة 6 أيام حتي يستطيع المدربون حضور تدريبات فرقهم وايضا بمناسبة شهر رمضان فتبدأ المحاضرات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

ج: ألقي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة اليوم عن استراتيجيات بناء الفريق، و الدكتور جمال محمد علي عن طرق تنفيذ خطط اللعب.