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كل ما تريد معرفته عن دورة الرخصة التدريبية A المقامة حالياً فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استأنفت اللجنة الفنية باتحاد الكرة اليوم، السبت، الدورة الثانية من الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين فى أنديتهم، وكتابة تقارير وتنفيذ 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة. 

 

س: متى بدأت دورة الرخصة التدريبية A؟

 

ج : انطلقت فعاليات الرخصة التدريبية A قبل أسبوعين بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 25 مدربا ومدربة . 

 

س: من هم المدربون المشاركون فى الرخصة؟

 

ج: يشارك في الدورة 25 مدربا ومدربة، أبرزهم على ماهر وعبد الظاهر السقا وخالد جلال وأحمد الكاس ووائل رياض شيتوس ووليد سليمان وأمير عبد العزيز وأحمد عبد المقصود وأميرة يوسف وغيرهم. 

 

س : ماذا فعل المدربون خلال الأسبوعين الماضيين؟ 

 

ج: توجه كل مدرب لناديه لتطبيق ما تم دراسته فى الرخصة عملياً، وتقديم تقرير عن ذلك يتم إرساله للكاف. 

 

س : وماذا يحدث بعد ذلك؟ 

 

ج:  تدخل هذه التقارير ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من اليوم السبت حتي يوم السبت 8 / 4 /2023.

 

 

س : هل هناك تعديل فى المواعيد بسبب شهر رمضان؟

 

ج : وافق الاتحاد الأفريقي "كاف" على مقترح تعديل الجدول ليتضمن اليوم 6 ساعات وكل دورة  8 أيام باجمالي 48 ساعة بدلا من 8 ساعات لمدة 6 أيام حتي يستطيع المدربون حضور تدريبات فرقهم وايضا بمناسبة شهر رمضان فتبدأ المحاضرات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. 

 

س : ماذا عن المحاضرات فى الدورة؟ 

 

ج:  ألقي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة اليوم عن استراتيجيات بناء الفريق، و  الدكتور جمال محمد علي عن طرق تنفيذ خطط اللعب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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