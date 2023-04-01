شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سيمتلئ استاد القاهرة الدولي بـ50 ألف من عشاق الأهلي لدعم المارد الأحمر في مهمته للعبور إلى ربع النهائي، عندما يواجه الهلال السوداني.

يحتاج الفريق المصري إلى الفوز بهدف دون رد، أو فارق هدفين إن سجل الهلال، حتى يصاحب صن داونز إلى دور الثمانية.

بجانب 50 ألف في الملعب، سيتواجد الملايين خلف الشاشات لمتابعة اللقاء ودعم النادي الأحمر، وكذلك الملايين من عشاق الهلال.



هناك وسيلة واحدة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والهلال السوداني، وهي البث الأرضي.



سيُنقل "ديربي النيل" من خلال قناة تايم سبورتس المصرية على التردد الأرضي، بصورة مجانية.

عدا ذلك، لا توجد قنوات مفتوحة أخرى ستنقل مباراة الأهلي والهلال.



بشكلٍ عام، ستوجد مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري فضائيًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يمكنك متابعة المباراة المرتقبة من خلال قناة "beIN Sports HD 4" وبتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

ستقام مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت 1 أبريل 2023، بستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان، العاشرة بتوقيت السعودية.

يستضيف استاد القاهرة مباراة مرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السوداني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، ويبحث كل فريق عن نتيجة تمنحه بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

ويحتاج الأهلي للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل، ليضمن التأهل للمرحلة التالية، للمرة الثامنة على التوالي.



في المقابل، يدخل الهلال المباراة بأكثر من فرصة، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف باستثناء 0-1.

يأمل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، في الاستقرار على التشكيل الأمثل لخوض المباراة الأهم لفريقه بالبطولة الأفريقية خلال الموسم الحالي.

واستعاد الأهلي مؤخرا كافة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الأخيرة في شهر مارس/ آذار الماضي، وعلى الأرجح سيخوض المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد القندوسي (محمد مجدي قفشة)

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمود كهربا

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

في المقابل، على الأرجح سيسود الطابع الدفاعي على أداء لاعبي الهلال، للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، التي تضمن تأهل بطل السودان رسميا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي، سيضم على الأرجح كلا من:

حارس المرمى: علي أبوعشرين

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم – الطيب عبدالرازق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر

خط الوسط: والي الدين بوغبا – ديفيد أباغنا – عبدول أجاجون

الهجوم: أنس سعيد – محمد عبدالرحمن – ليليبو مكابي