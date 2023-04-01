شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الجبلاية بإقامة مونديال الكرة الشاطئية فى الإمارات بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم التهئنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2023 لأول مرة.

وتضمن خطاب فيفا أن البطولة ستقام فى دولة الإمارات العربية فى الفترة من 16 حتى 26 نوفمبر 2023.

على صعيد متصل، بدأ أمس معسكر منتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية فى مايو المقبل.

واختار المدير الفني قائمة اللاعبين وتضم كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن وأحمد حمدى لبانه ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف و أحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن حسن الشافعى وعلى دياب ومحمد عبدالنبى وأحمد جبر نصه وعفرتو محمد وليد وكريم شحاته وعبدالله المتولى وابراهيم المتولى والحسينى طة وأحمد طارق.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة ،خاصة وأنه بداية الاستعداد القوى للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التى يشارك فيها المنتخب لأول مرة.

وضم المدير الفنى بعض الوجوة الجديدة لصفوف المنتخب لتجربتهم خلال المسعكر الحالى،خاصة وأن اللعب على الرمل يحتاج مهارة وقدرات خاصة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام في السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.