شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام المريخ السودانى التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة فى الدوري أمام المصري البورسعيدى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الخسارة من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة من الدوري.

وودّع الزمالك مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

واعتبر اللقاء تحصيل حاصل للفريقين اللذين ودعا المنافسات مبكراً حيث رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع المريخ فى قاع الترتيب مع 5 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدى

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.