شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الأهلى والهلال السوادنى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،

وسبق والتقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني فى 11 مباراة، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي فى أربع مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي ثمانية أهداف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

نتائج مواجهات الأهلى والهلال

المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان.