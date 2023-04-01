شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو تشكيل مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا بجوار كل من جاك غريليتش وألفاريز في الخط الأمامي لحامل لقب بريميرليغ.



في المقابل، استبعد النرويجي إيرلينغ هالاند من قائمة مان سيتي للمباراة، الأساسية والبدلاء، بسبب عدم اكتمال تعافيه من إصابة تعرض لها مؤخرا.

في مركز حراسة المرمى، استعان غوارديولا بالبرازيلي المخضرم إيدرسون، خلف كل من جون ستونز وسيرجي آكي ودياز.

وفي خط الوسط يشارك كل من رودريغو وإلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين.

ويقود خط هجوم كتيبة "السماوي" في غياب هالاند، محرز مع غريليتش وجوليان ألفاريز.

في المقابل، أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تشكيلة "الريدز" لمباراة الكلاسيكو أمام حامل اللقب.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول، بجوار جاكبو وجوتا في خط الهجوم.

وفي حراسة المرمى يشارك البرازيلي أليسون بيكر، خلف ترينت ألكسندر أرنولد وكوناتي وفيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون وفابينيو وهندرسون وهارفي إيليوت.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز وكيفية مشاهدة البث المباشر.

وتقام قمة من قمم كرة القدم الإنجليزية اليوم السبت بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، بالجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين هذا الموسم، ضمن كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت فوز السيتي وحرمان ليفربول من الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.



مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال، فيما يحل ليفربول بالمركز السادس برصيد 42 نقطة.



تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بصورة حصرية.

وستكون مباراة مانشستر سيتي وليفربول منقولة عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 1 Premium" باللغة العربية، وقناة "beIN Sports HD 1 English" بتغطية إنجليزية.



يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو في خدمة بي إن كونكت.

تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء السبت الموافق 1 أبريل/ نيسان 2023، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية.



قناة "beIN Sports HD 1 Premium" تستلزم اشتراكًا خاصًا في إحدى باقات بي إن، وتتواجد على القمرين الصناعي نايل سات وعرب سات.

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