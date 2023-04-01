الأهلي أمام الهلال وقمة بين ليفربول والسيتي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 1-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة أبرزها الأهلي أمام الهلال السوداني وليفربول مع مانشستر سيتي.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لحسم المتأهل إلي دور الـ 8.

ويلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح يلتقي مانشستر سيتي في قمة الجولة التاسعة والعشرين من بطولة البريميرليج، كما يواجه آرسنال نظيره ليدز يونايتد.

وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أمام إلتشي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وفي الدوري الإلماني، تلعب اليوم قمة كبيرة بين بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

بيترو أتلتيكو × فيتا كلوب، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.

الأهلي × الهلال، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 وقناة تايم سبورت الأرضية.

صن داونز × القطن، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

الوداد × شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.

الترجي × شباب بلوزداد، تقام المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × ليفربول، تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

آرسنال × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بورنموث × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

برايتون × برينتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

كريستال بالاس × ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

نوتينجهام فورست × وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشيلسي × أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports 2 HD Premium.

الدوري الإسباني

جيرونا × إسبانيول، تقام المباراة في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيك بيلباو × خيتافي، تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

قاديش × إشبيلية، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي × برشلونة، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1 وbeIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي

كريمونيزي × أتلانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

انتر ميلان × فيورنتينا، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

يوفنتوس × هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الإلماني

لايبزيج × ماينز، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

يونيون برلين × شتوتجارت، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 5.

فرايبورج × هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports Fr 8 HD max.

فولفسبورج × أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 6.

شالكه × باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports Fr 7 HD max

بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3 و beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الفرنسي

أوكسير × تروا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

رين × لانس، تقام المباراة في تمام الساعة 9 القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري السعودي

الهلال × الخليج، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة SSCHD1.