الليلة.. الأهلي والفرصة الأخيرة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلى فريق الهلال السوداني مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة القارية التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يكفي الهلال التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف مع التسجيل ليضمن العبور إلى دور الثمانية، وذلك بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-0.

وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي قد ضمن التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعىة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس 4".

كما تنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الهلال السوداني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.