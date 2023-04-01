شكرا لقرائتكم خبر عن 27 أبريل انطلاق المرحلة النهائية للمنافسة على لقب دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى سيدات كرة اليد يوم 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

وتصدر الأهلى ختام المرحلة الثانية برصيد 41 نقطة، يليه الشمس برصيد 33 نقطة ثم سبورتنج ثالثا برصيد 32 نقطة ومن بعده الزمالك بنفس الرصيد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.