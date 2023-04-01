شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل جولة الحسم أمام الهلال السودانى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الاهلى لتحقيق الفوز على الهلال للتمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، وفى المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يكفي الهلال التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف مع التسجيل ليضمن العبور إلى دور الثمانية، وذلك بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-0. وضمن صن داونز التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.