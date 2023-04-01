شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال.. كهربا وشريف وعبد القادر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد قندوسي - أليو ديانج.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويسعى للوصل إلى النقطة الـ 10 بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد، أو بفارق هدفين لو استقبلت شباكه أهدافا، ليضمن بطاقة الصعود.

وفى المقابل، أمام فريق الهلال أكثر من فرصة لخطف بطاقة الصعود من العاصمة المصرية، حيث يحتاج الفريق السوداني على أقل تقدير للخروج بنتيجة التعادل لمرافقة صن داونز الجنوب أفريقي والذي ضمن البطاقة الأولى.