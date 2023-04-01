شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد أحمد زبانة شاهد على تتويج شباب مصر ببطولة أفريقيا 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد "أحمد زبانة" فى مدينة وهران الجزائرية كان شاهدا على تتويج منتخب مصر للشباب ببطولة أفريقيا للمرة الرابعة بعد الفوز على غانا فى النهائي بركلات الترجيح فى النسخة الثامنة عشرة من البطولة.

أحرز المنتخب المصري لقب بطل كأس أمم افريقيا للشباب (تحت 20 عاما) في كرة القدم بفوزه على غانا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية للنسخة الثامنة عشرة، على ملعب "أحمد زبانة" في مدينة وهران الجزائرية.

افتتح منتخب مصر التسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق صالح جمعة من ركلة جزاء حصل عليها محمود عبد المنعم "كهربا" داخل المنطقة، وتعادل منتخب غانا سريعا بعد 3 دقائق من ركلة جزاء أيضا عندما عرقل المدافع أحمد سمير المهاجم موزيس اودجر داخل المنطقة فانبرى لها جيريميا اركورفول بنجاح.

وأهدر رامي ربيعة ركلة الترجيح الأولى لمصر قبل أن يتصدى الحارس مسعد عوض للركلة الثالثة لغانا التي سددها جوزيف اتاما، وحسمت مصر اللقب بعدما نفذ حسام غالي الركلة الترجيحية السادسة بنجاح، مستفيدا من إهدار اودجر ركلة ترجيحية لغانا ردتها العارضة.

جدير بالذكر أن مصر كانت واجهت غانا في الدور الاول وفازت مصر 2-1، وتوج مهاجم الفراعنة عبد المنعم كهربا أفضل هداف في البطولة برصيد 3 أهداف، وصالح جمعة افضل لاعب.

وهي المرة الرابعة التي تتوج فيها مصر بطلة باللقب القاري بعد اعوام 1981 و1991 و2003 ففضت شراكة المركز الثاني في سجل المتوجين مع غانا التي ظفرت باللقب اعوام 1993 و1999 و2009.