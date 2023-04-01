شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يرفض طلب ريال مدريد المثير قبل مواجهته بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد طلب من تشيلسي تخصيص عدد تذاكر يصل ل5000 ألاف تذكرة لجماهير ريال التي ستسافر إلى لندن لحضور مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا إن تشيلسي خصص فقط ما يُقارب 2000 تذكرة لجماهير ريال مدريد.

الطلبات تفوق هذا العدد بكثير وسبب العدد الهائل من الطلبات على تذاكر مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي سيجري ريال مدريد قرعة لتحديد من يمكنه السفر إلى لندن لمشاهدة المباراة وستُقام القرعة فى 4 أبريل حتى يُتاح الوقت للفائزين بالسفر.

تشيلسي رفض طلب ريال لان ملعبه ليس بالكبير كي يمنح ريال هذا العدد من التذاكر كما إن جماهيره طلبت عدد مهول من التذاكر وستغضب عندها حينما يتم منح ريال 5000 تذكرة كما إنه لايريد أن يمنح ريال مدريد عدد جماهير كبير كي لايشعر بأنه في ملعبه.



موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

هذا ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره تشيلسي يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

على أن يستضيف تشيلسي نظيره ريال مدريد فى مواجهة العودة، والمقرر لها أن تقام يوم 18من الشهر نفسه، على أن تقام فى نفس توقيت مواجهة الذهاب.