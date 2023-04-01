الامارات | «أولد فوكس» يظفر بلقب الشطرنج الخاطف في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق «أولد فوكس» بلقب بطولة الفرق للشطرنج الخاطف والتي يظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن أنشطته في شهر رمضان المبارك، وشهدت البطولة مشاركة 101 فريقاً يضمون 202 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 جنسية بينهم 37 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية وهو رقم قياسي لعدد الفرق والمشاركين في البطولة.

وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة النادي رئيس الجهاز الفني، عثمان موسي والمدير التنفيذي بالنادي محمد الحسيني وجمع غفير من اللاعبين ومحبي اللعبة.

وحل فريق «أولد فوكس» أولاً بـرصيد 19 نقطة بواقع ثماني انتصارات وثلاث تعادلات ومثله الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، يليه فريق «زايد الخير» بـ18 نقطة ومثله الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي.

وحل فريق «سيجنتشر تشيس ألتيميت» ثالثاً برصيد ١٧ نقطة ومثله الأستاذة الكبار الطاجيكستاني فاروق أمانتوف وإرنستو إناركييف، وفي المركز الرابع حل فريق «أستاذة الفجيرة» والذي مثله مدرب نادي الفجيرة للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغو ميلادينوفيتش ولاعب منتخبا أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني.



رصدت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأفضل الفرق المشاركة في البطولة، اذ فاز فريق «عائلة الكعبي» المكون من سالم أحمد وشقيقته عنود أحمد بفئة أفضل فريق عائلي. وفاز فريق «دي اكس دبي ون» بجائزة أفضل فريق من نادي دبي للشطرنج ومثله الأستاذ الدولي سعيد إسحاق وأستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى. وفاز فريق «ليتس قو كيدز» بجائزة أفضل فريق للناشئين دون ١٦ سنة ومثله أرناب جينا و ساهيل ساكسينا.