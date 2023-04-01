شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعزل لاعبى فيوتشر عن أزمة شكوى بيراميدز والجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي فريقه بعدم التركيز تماماً فى الأزمة التي أثيرت مؤخراً عن تقدم بيراميدز والجيش الملكي المغربي بشكوى للكاف ضد فيوتشر، بسبب مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر فى مباراتين بدور المجموعات دون أن يتم قيده فى فترة القيد الثانية بقائمة الفريق بعد قطع إعارته.

وشدد علي ماهر على أن المباراة المرتقبة أمام بيراميدز على قدر كبير من الأهمية ولا تحتمل أي تهاون، خاصة أن الفريق السماوي سيخوض اللقاء وليس أمامه أى بديل عن الفوز، لذا يجب أن يكون لاعبو فيوتشر فى كامل تركيزهم لحسم تأشيرة الصعود لربع النهائي.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة بيراميدز غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.