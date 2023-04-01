شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات دخول الجماهير استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلى والهلال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- بوابة أل رشدان: المقصورة الرئيسية، المقصورة الأمامية، الدرجة الأولى"يمين"، الدرجة الأولى "شمال"

- بوابة شارع صلاح سالم: الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة "شمال"

- البوابة القبلية شارع النصر: الدرجة الثالثة "يمين"

- بوابة الفروسية: الإعلاميين والمصورين

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.