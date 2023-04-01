شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملامح الجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك خلفًا لفيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادي الزمالك بشكل كبير على ملامح الجهاز الفني الأجنبي الجديد الذى سيتولي مهمة قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذى رحل عن القيادة الفنية بالتراضى بعد سلسلة من سوء النتائج التى صاحبت الفريق الفترة الأخيرة.

ومازال الزمالك فى المرحلة الأخيرة من حسم المدير الفني الجديد الذي سيتولي المهمة خلفًا لفيريرا، حيث يستمر أحمد عبد المقصود على رأس القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين حسم التعاقد مع الأجنبي الجديد.

ومن المنتظر أن يصبح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك مكونا من مدير فني أجنبي، ومساعد أجنبي، ويعاونه مساعدان مصريان، بالإضافة لمدرب حراس ومدرب أحمال أجنبيين، مع مدير كرة مصرى.

وفاز الزمالك على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى..فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.