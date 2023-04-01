شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً يغيبون عن الأهلى أمام الهلال السودانى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الهلال السودانى الليلة كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وكريم الدبيس ومحمد فخري وأيمن أشرف ومحمد أشرف ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا وشادى حسين لأسباب فنية.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، وفى المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.