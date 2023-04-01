الامارات | دوري أبطال إفريقيا: حصيلة ممتازة للرجاء.. والزمالك يودّع بفوز مثير على المريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع الرجاء الرياضي المغربي الحصيلة الأكبر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني 3-1، بينما أنهى الزمالك المصري مشاركته بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3.

على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حقق الرجاء فوزه الخامس في ست مباريات، وكرر انتصاره على سيمبا 3-1.

وأنهى الفريق البيضاوي دور المجموعات برصيد 16 نقطة في ريادة المجموعة الثالثة وهو الأكثر حصدا للنقاط من بين المتأهلين إلى ربع النهائي، وجاء سيمبا ثانيا برصيد 9 نقاط، وحوريا الغيني رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث غداة فوزه على فايبرز الأوغندي بهدفين نظيفين، وحل الأخير في ذيل الترتيب بنقطتين.

وواصل فريق المدرب التونسي منذر الكبيّر الأداء الهجومي القوي كعادته، حيث يعتبر الفريق الأخضر صاحب الخط الهجومي الأقوى برصيد 17 هدفا، ومن بين الأقوى دفاعيا إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات.

وودّع الزمالك المصري المسابقة القارية بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واعتبر اللقاء تحصيل حاصل للفريقين اللذين ودعا المنافسات باكراً، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع المريخ في قاع الترتيب مع 5 نقاط.

ويلتقي السبت الترجي التونسي مع ضيفه ووصيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري على ملعب حمادي العقربي، حيث يتصارعان لنيل صدارة المجموعة.

ويمتلك فريق «باب سويقة» عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب النقاط التسع حيث كانا قد ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة «العربية».

ويختتم دور المجموعات السبت باقامة خمس مباريات، أبرزها الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.