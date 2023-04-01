شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد المباراة المقبلة لفريق الزمالك المصري بعد فوزه على المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023.

أنهى الزمالك مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، بفوز مثير على المريخ بنتيجة (4-3) في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في ذيل الترتيب، وذلك بعد تأكد خروجهما من البطولة، وعدم تأهلهما إلى ربع النهائي.



وبعد مباراة المريخ، يتطلع الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري، بمواجهة فريق المصري البورسعيدي.



يلتقي الزمالك مع المصري يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 أبريل/نيسان 2023، على ملعب برج العرب، في الجولة الـ22 من الدوري.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت السعودية.



يمكن متابعة مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



مباراة الزمالك والمصري يأتي البث المباشر لها من خلال يوتيوب عبر قناة "كورة بلس".

ترتيب الدوري المصري 2022-2023

الأهلي - 44 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

الاتحاد - 36 نقطة

الزمالك - 33 نقطة

المقاولون العرب - 33 نقطة