اليوم.. ليفربول في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "الاتحاد" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي أقيمت على ملعب "الأنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب الفريقين

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 67 هدفاً وتلقي 25.

بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 29، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، أكانجى، ناثان آكى، ستونز.

خط الوسط: رودرى، جوندوجان، دى بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش، برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.