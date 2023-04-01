شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن: 52400 مشجع يحضرون مباراة الأهلى والهلال باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة الاهلي والهلال السوداني بالأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، أن عدد الجماهير التي ستحضر المباراة 52400 شخص، بينهم 50 ألف من جماهير الأهلي و2400 من جماهير الفريق الضيف.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.