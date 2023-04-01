شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلى صباح اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صباح اليوم السبت، مراناً خفيفاً فى الفندق استعداداً لمواجهة الهلال السوداني فى التاسعة مساء الليلة باستاد القاهرة الدولى، بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.

وفي المقابل، فاز الهلال على سانت جورج بطل إثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً ثم فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إيابا ليصعد لدور المجموعات.

وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الاهلى بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.