شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية قبل مواجهة الهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويسعى للوصل إلى النقطة الـ 10 بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد، أو بفارق هدفين لو استقبلت شباكه أهدافا، ليضمن بطاقة الصعود.

في المقابل، أمام فريق الهلال أكثر من فرصة لخطف بطاقة الصعود من العاصمة المصرية، حيث يحتاج الفريق السوداني على أقل تقدير للخروج بنتيجة التعادل لمرافقة صنداونز الجنوب أفريقي والذي ضمن البطاقة الأولى.

وضمن صن داونز التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.