شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. أحمد مكاوى أول هداف "أهلاوى" فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد نبيه المكاوى نجم النادي الأهلي السابق، هو أحد المواهب الكروية المميزة في تاريخ الساحرة المستديرة، ولد مكاوي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولكنه توجه إلى القاهرة رفقة أسرته عام 1940، وتوجه إلى الزمالك من أجل الانضمام للقلعة البيضاء، ولكن مدرب الفريق الأبيض وقتها رفضه، بحجة صغر حجم جسمه.

عبده البقال كان له رأى آخر، لينجح في ضمه لصفوف النادي الأهلي، ويصبح واحدًا من أفضل نجوم الكرة المصرية، ليحقق الإنجازات للقلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية التي لعب لها.

أحمد مكاوي هو أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي، يسجل هدفًا في مرمى الغريم التقليدي الزمالك، في أول مباراة قمة بأول بطولة دوري مصري، عام 1948، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليسجل أحمد مكاوي هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

مكاوي هو أول لاعب يسجل هدفًا في تاريخ النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري عام 1948، ذلك كان في مرمى فريق يونان السكندري، في المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد ،تلك المباراة انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد، أحرز فيها مكاوي هدفين والأهداف الثلاثة الأخرى سجلها لهيطة وحلمي أبو المعاطي وبخيت.

حقق أحمد مكاوي 10 ألقاب مع النادي الأهلي، خلال 6 سنوات فقط، بينها 6 بطولات دوري مصري، وكأس مصر 4 مرات أعوام "1949، 1950، 1951، 1956".

أحمد مكاوي هو أول لاعب في تاريخ الأهلي، يحقق لقب هداف الدوري المصري الممتاز، ذلك عام 1952-1953، برصيد 13 هدفًا سجلهم في فرق الدوري.

اعتزل أحمد مكاوي عام 1956 كرة القدم، بعدما تعرض لحادث موتوسيكل، مع زميله سعد راشد، تسبب له في إصابة أنهت على مسيرته الكروية.

وفي العام التالي، قرر النادي الأهلي تعيينه مساعدًا للمدرب المجري تيتكوش، ثم بعدها توجه إلى العمل الصحفي، حيث عمل في دار أخبار اليوم.

وتوفي أحمد مكاوي، أحد أساطير النادي الأهلي، يوم 5 أبريل عام 1996، ليبقى دائمًا أسطورة ساهمت في صناعة مجد النادي الأهلي.