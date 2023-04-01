شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أهلى طرابلس الليبى تصل القاهرة اليوم لمواجهة الطلائع بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة أهلى طرابلس الليبى للقاهرة فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى البطولة العربية.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي بنغازي الليبي الثلاثاء المقبل على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل فى بنغازي.

وأنهى مسئولو الطلائع كافة ترتيبات استقبال بعثة الأشقاء في ليبيا، وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا