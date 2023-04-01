شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام الهلال السودانى فى دورى الأبطال ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل يسعى الفريق السودانى لتجنب وداع البطولة من دور المجموعات، ويكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يكفي الهلال التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف مع التسجيل ليضمن العبور إلى دور الثمانية، وذلك بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-0.

وضمن صن داونز التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.

في المقابل ، فاز الهلال على سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً ثم فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يفوز على الاهلى بهدف دون رد ثم هزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية بدوري الابطال الافريقى ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها تسجيل هدف مبكر أمر ضروري لإرباك حسابات بطل السودان وقتل معنويات لاعبيه بإستغلال الحضور الجماهيري وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس لإسعاد جماهيره الغفيرة التي ستحضر المباراة في سهرة رمضانية ، ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الاصابة للإصابة.

أما الكونغولي فلوران إيبينيجي المدير الفني للهلال فقد حث لاعبيه على ضرورة حصد تذكرة التأهل لدور الثمانية من أنياب الاهلى ، وقال فلوران للاعبيه:" أمامنا مواجهة صعبة لا بد أن نقاتل فيها من أحل تحقيق الفوز، أثق في قدر اللاعبين على إسعاد الجماهير، وسندخل مواجهة الأهلي بكل قوة، نحتاج إلى الفوز لا وبد من تحقيقه بأي ثمن".