شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لدورة الرخصة A اليوم بمشاركة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم السبت الدورة الثانية من الدبلومة الافريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في انديتهم وكتابه تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

ووافق الاتحاد الأفريقي "كاف" علي مقترح تعديل الجدول ليتضمن اليوم 6 ساعات وكل دورة 8 أيام باجمالي 48 ساعة بدلا من 8 ساعات لمدة 6 أيام حتي يستطيع المدربون حضور تدريبات فرقهم وايضا بمناسبة شهر رمضان فتبدأ المحاضرات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

ويلقي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة اليوم عن استراتيجيات بناء الفريق من الساعه العاشره صباحا الي الساعه الثانية عشرة ظهرا ومن الساعه الثامنة صباحا يتحدث الدكتور جمال محمد علي عن طرق تنفيذ خطط اللعب ثم من الساعه الثانية عشرة ظهرا محاضره عملي عن تنفيذ المواقف الثابتة.