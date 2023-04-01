شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هجومية من باتشيكو للاعبى بيراميدز قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، تعليمات هجومية خاصة للاعبي فريقه، استعدادًا لمواجهة فيوتشر غدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشدد باتشيكو علي لاعبي فريقه ضرورة العمل علي استغلال أنصاف الفرص التي ستتاح لهم، واستغلال أوقات اندفاع لاعبي فيوتشر للهجوم، وشن هجمات مرتدة منظمة، كما حذر المدافعون من الاندفاع وترك أماكنهم مما قد يؤدي لتكلفة الفريق استقبال أهداف من المنافس.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

وبناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.