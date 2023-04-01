شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عودة المصابين قبل مباراة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الزمالك حالة اللاعبين المصابين للإطمئنان عليهم،وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

كما يسعى الزمالك، لتجهيز الثلاثى محمد عبد الشافي ومحمد عبدالغني ونبيل عماد دونجا، فضلاً عن متابعة حالة أحمد فتوح الذى تعرض لنزلة برد حيث اُستبعد الرباعى عن مواجهة المريخ السودانى وأقيمت بالأمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم من 20 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر مباريات، ليصبح موقفه مهدد بالمشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

في سياق مختلف استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.

ويرغب ثلاثى الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم ومنحهم الضوء الأخضر، خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة.