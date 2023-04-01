شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لموقعة الحسم أمام فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، اليوم، السبت، معسكر إعداد مغلق عقب اختتام الفريق مرانه الجماعي، في إطار الاستعداد لمواجهة فيوتشرغدًا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويخوض بيراميدز تدريباته الختامية علي ملعب الدفاع الجوي اليوم، ثم يعلن جايمي باتشيكو المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر الإعداد المغلق استعدادًا للمباراة الحاسمة.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

وبناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.