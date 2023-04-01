شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوجه اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لمباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك يوم الثلاثاء القادم فى الدوري، ويفتقد النادي المصري لخدمات ثنائي الفريق، مروان حمدي وإيزي إيميكا، أمام الزمالك، وذلك بسبب الإيقاف.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض النادي المصري 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئي المصري، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة، ثم فاز على فريق الشباب بسداسية مقابل هدف، وبثنائية نظيفة.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.