شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والهلال اليوم السبت 1 / 4 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى بستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

مشوار الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة.

خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات قبل أن يخسرأمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد.

مشوار الهلال فى دوري أبطال أفريقيا

وتخطى فريق الهلال السودانى منافسه سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً فيما فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

وخسر الهلال من صن داونز بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري المجموعات قبل أن يستفيق ويحقق الفوز على الاهلى بهدف دون رد ثم واصل انتصاراته وهزم القطن الكاميرونى بثنائية مقابل هدف ثم حقق الانتصار على بطل الكاميرون في مباراة الإياب بهدفين دون رد قبل أن يتعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الأهلي يتفوق على الهلال فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للهلال السودانى 2.73 مليون يورو.

مواجهات الأهلي مع الهلال السودانى

وسبق أن التقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني في 11 مباراة ، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في أربع منها وتعادل في أربع وفاز الهلال في 3 مباريات وسجل لاعبو الأهلي ثمانية أهداف في مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال في مرمى الأهلي.

كشف حساب الأهلى أمام الأندية السودانية

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد عشرة انتصارات من أصل 20 مباارة والتعادل فى 6 مواجهات والهزيمة فى 4 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوى شباك الأندية السودانية 27 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.