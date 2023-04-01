شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد برنامج خاص لـ سيف الجزيرى بعد عودته من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك تنفيذ برنامجاً خاصاً داخل القلعة البيضاء بعد تغيبه عن مران الفريق طوال الأيام الماضية بسبب مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

ويرغب الزمالك في تجهيز سيف الجزيرى، بدنياً وفنياً قبل مواجهة المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم من 20 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر مباريات، ليصبح موقفه مهدد بالمشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

في سياق مختلف استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.

ويرغب ثلاثى الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم ومنحهم الضوء الأخضر، خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة.